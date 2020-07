FDF: ‘Tot volgende week dinsdag geen acties, ultimatum aan minister’

nieuws

Tot volgende week dinsdag worden er door Farmers Defence Force, FDF, geen acties gehouden die overlast opleveren voor het publiek. Ondertussen krijgt de minister van Landbouw het ultimatum om uiterlijk 21 juli haar veevoerplan van tafel te halen. Dat laat FDF aan de NOS weten.

Minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw wil de hoeveelheid eiwitten in veevoer aanpassen zodat daarmee de uitstoot van stikstof afneemt. Over het plan werd anderhalve week geleden, een dag voor het zomerreces, gedebatteerd in de Tweede Kamer. Tijdens het debat werd er een motie van het CDA en de VVD aangenomen waarin opgeroepen werd om het plan van de minister alsook het alternatieve plan van de boeren door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Sindsdien wordt er door de boeren actie gevoerd. In Groningen wist men met trekkers op de Grote Markt te komen, elders in het land werden wegen en distributiecentra geblokkeerd. In verschillende veiligheidsregio’s, waaronder in Groningen, volgde een verbod op demonstraties met landbouwvoertuigen.

Tot volgende week dinsdag 21 juli zullen er geen acties door FDF gehouden worden. Als de minister het plan echter niet intrekt zullen wel weer nieuwe acties gaan volgen. Vorige week deed Schouten al wat water bij de wijn toen ze liet weten dat ze experts nogmaals naar het plan wil laten kijken. Daarnaast liet ze weten in gesprek te willen gaan met veeartsen over de effecten van het verminderen van de hoeveelheid eiwitten.