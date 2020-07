FDF: “Boeren, kom woensdag met de auto naar Bilthoven”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Farmers Defence Force, FDF, roept boeren op om woensdag per auto naar Bilthoven te gaan. Dinsdagmiddag liet de Veiligheidsregio Utrecht weten dat het verboden is om met landbouwvoertuigen te demonstreren.

Maandagavond bleek dat de actiebereidheid in Groningen onder boeren groot is. Boeren uit het oosten van de provincie wilden via de snelweg naar de actiebijeenkomst in Bilthoven rijden, boeren uit het Westerkwartier en Het Hogeland wilden kiezen voor N-wegen. “Nou strijders, we hebben vandaag slecht nieuws gekregen”, zegt FDF-voorman Mark van den Oever in een videoboodschap. “Ik roep jullie op om allemaal met de auto te komen, in zeer groten getale om toch een hele strakke demonstratie neer te zetten.”

Voermaatregel

In Bilthoven wordt woensdag gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van het RIVM. De boeren houden het RIVM verantwoordelijk voor het verstrekken van foutieve gegevens aan het kabinet. Dit heeft te maken met de voermaatregel van minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw. De minister wil vanaf september de hoeveelheid eiwitten in het veevoer verlagen zodat daarmee de stikstofuitstoot verminderd wordt. De boeren zijn hier fel op tegen omdat het de gezondheid van de dieren schaadt.

Veel trekkers op de weg zorgen voor risico’s

De Veiligheidsregio heeft besloten dat de demonstratie door mag gaan. Bij de Biltse Rading mogen maximaal tweeduizend mensen samen komen op anderhalve meter afstand. In een persbericht schrijft de Veiligheidsregio dat FDF niet aan kon geven hoeveel tractoren zouden komen en dat de afgelopen dagen massale oproepen zijn gedaan om in landbouwvoertuigen naar Bilthoven te komen. Omdat veel tractors op de wegen voor risico’s kunnen zorgen is het demonstreren met de landbouwvoertuigen verboden.

“Je bent nu sneller weer thuis”

Van den Oever probeert het zonnig in te zien: “Natuurlijk is het jammer dat er geen tractoren bij mogen zijn, maar laten we er een mooie demo van maken. En het is natuurlijk makkelijk, je bespaart nu op deze manier een hoop brandstof en je bent ook weer sneller thuis.”

De videoboodschap van FDF-voorman Mark van den Oever is hier te bekijken: