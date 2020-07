FC Groningen zwaar teleurgesteld in competitieprogramma van KNVB

sport

Foto Sportphotoagency.com FC Groningen - PSV

De klachten die FC Groningen heeft ingediend tegen het concept-competitieprogramma voor het komende Eredivisieseizoen hebben geen gehoor gevonden bij de KNVB. De club moet zijn eerste competitiewedstrijden spelen tegen PSV en Ajax, zo blijkt uit het programma dat de KNVB vandaag bekend maakte.

De bezwaren van FC Groningen waren niet vanuit sportief oogpunt. De club is met name zwaar teleurgesteld, omdat er in die fase nog geen perspectief is dat er meer supporters aanwezig kunnen zijn. “We hebben alle middelen aangegrepen om bij de KNVB voor elkaar te krijgen dat één van de twee topwedstrijden later in de eerste seizoenshelft op het programma zou komen te staan”, vertelt algemeen directeur Wouter Gudde van FC Groningen. “Het treft onze supporters nu in onze ogen onredelijk hard en dat is moeilijk verteerbaar.”

FC Groningen start de Eredivisie op zondag 13 september om 16.45 uur in de Euroborg tegen PSV. De eerst daarop volgende competitiewedstrijd in het Hitachi Capital Mobility Stadion is tegen Ajax, op zondag 4 oktober om 12.15 uur. Het speelschema is tot speelronde 22 ingevuld, dat is tot het weekend van februari 2021. Voor de overige speelrondes moet zowel tijd als datum nog worden vastgesteld. Hierover wordt uiterlijk in de derde week van december besloten.