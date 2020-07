FC Groningen zoekt nieuwe locatie regionale voetbalschool

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De Opleiding van FC Groningen is op zoek naar een nieuwe locatie voor haar Regionale Voetbalschool. De afgelopen vijf jaar was VV Roden de gastheer.

FC Groningen zoekt nu per direct een nieuwe partner in de westelijke regio van het verzorgingsgebied van de club. Het past bij de filosofie van de FC om gescoute jonge spelers in hun eigen omgeving te laten voetballen. Zij blijven lid bij hun eigen amateurclub en krijgen daarnaast op zondagochtend een extra training aangeboden op één van de vier RVBS-locaties. Op dit moment zijn SV Bedum, LTC in Assen en VV Wildervank regionale locaties voor de Voetbalschool.

De nieuwe partner wordt gevraagd op zondagochtend gastheer te zijn om de talenten uit dat gebied van een extra training te voorzien. De opleiding biedt voor het beschikbaar stellen van het veld en de kantine diverse tegenprestaties aan de partnervereniging.