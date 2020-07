Extra politie aanwezig op Eelde wegens mogelijke acties boeren

nieuws

Foto: Ruben H. - 112groningen.nl

Er is woensdagmiddag en -avond extra politie aanwezig op Groningen Airport Eelde. Aanleiding zijn mogelijke acties van boeren.

Door de boeren is woensdag uitgeroepen tot actiedag. Een grote actie vond plaats nabij het RIVM-kantoor in Bilthoven maar ondertussen zinspeelde men ook op andere acties. Om eventuele overlast en problemen te voorkomen stonden er bij de ingang van het vliegveld langere tijd busjes opgesteld van de Koninklijke Marechaussee. De Marechaussee is in ons land belast met de bewaking van de buitengrenzen. Eelde wordt vanwege haar functie gerekend tot een buitengrens.

De voertuigen stonden zo opgesteld dat de agenten het vliegveld ieder moment konden afsluiten om daarmee te voorkomen dat tractoren op het terrein konden komen. De boeren voeren woensdag actie vanwege de voermaatregel van minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw. De minister wil de hoeveelheid eiwitten in het veevoer vanaf september af laten nemen om daarmee de stikstofuitstoot te verlagen. De boeren zien dit niet zitten omdat het volgens hen de gezondheid van de dieren schaadt.