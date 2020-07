‘Extra herkansing voor eindexamenscholieren, landelijke toets voor brugklassers’

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Eindexamenscholieren die in 2021 examen gaan doen moeten recht krijgen op een extra herkansing. Dat staat in een plan dat woensdagmiddag door verschillende jongerenorganisaties wordt aangeboden aan premier Mark Rutte (VVD).

Tijdens een persconferentie in mei riep de minister-president jongeren op om mee te gaan denken hoe het land er de komende tijd uit moet gaan zien. “Jullie ideeën en creativiteit zijn heel erg nodig”, aldus Rutte. Verschillende jongerenorganisaties grepen die uitspraak aan om samen een denktank te vormen. Onder andere het LAKS, het ISO en JOB sloegen de handen inéén en gingen opereren onder de vleugels van Coalitie-Y die sinds 2018 lobby’t voor meer invloed van jongeren in Den Haag.

Extra herkansing voor eindexamenleerlingen

Bij de jongerenorganisaties zijn na een oproep de afgelopen weken duizenden ideeën binnengekomen. Dit heeft geresulteerd in een eerste advies dat woensdagmiddag aan Rutte overhandigt gaat worden. Eén van de voorstellen is om eindexamenleerlingen vanaf volgend jaar een extra herkansing te geven. Door het praktijkonderwijs dat zij de laatste maanden gevolgd hebben, hebben ze mogelijk achterstanden opgelopen. Daarnaast hebben ze verschillende tentamens niet kunnen maken waardoor de eindexamens en praktijkexamens volgend jaar zwaarder zullen tellen. In het advies staat verder dat vervolgopleidingen de cijfers die behaald zijn in het voorlaatste jaar minder moeten laten meewegen bij toelatingsprocedures.

Landelijke toets voor brugklassers

Een ander advies gaat over de situatie van leerlingen uit groep 8 die na de zomervakantie naar de grote school gaan. Zij hebben geen eindtoets gemaakt waardoor een aanzienlijk deel van de scholieren een lager schooladvies heeft gekregen dan wat men uiteindelijk aan zou kunnen. Daarom moet er volgend jaar een landelijke toets komen om te testen of brugklassers wel op het juiste niveau zitten.

Financiële tegemoetkoming voor studenten in mbo en hoger onderwijs

Voorts wordt voorgesteld dat studenten in het mbo en in het hoger onderwijs een financiële tegemoetkoming moeten krijgen. De studenten hebben door de coronacrisis studievertraging opgelopen en moeten daardoor langer geld lenen om hun opleiding af te kunnen maken. Ook zou er een oplossing moeten komen voor jongeren die financieel in de problemen zijn gekomen omdat ze hun bijbaan zijn kwijt geraakt.

Behalve premier Mark Rutte zijn woensdagmiddag ook ministers Arie Slob (ChristenUnie) van Onderwijs, Ingrid van Engelshoven (D66) van Onderwijs en Wouter Koolmees (D66) van Sociale Zaken bij het gesprek aanwezig.