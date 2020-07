Expositie over het Joodse leven in Groningen na de Tweede Wereldoorlog

nieuws

Het Eeuwige Licht in de vorm van een Davidster dat tot 1981 in de Jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat in Groningen brandde.. Foto: Synagoge Groningen

In de Synagoge in Groningen is vanaf komende vrijdag een expositie te zien over de naoorlogse Joodse gemeenschap van Groningen. De expositie draagt de titel ‘Vrijheid met een Zwarte Rand’.

Voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog kende Groningen een bloeiende Joodse gemeenschap. In 1940 woonden er in de provincie ruim vijfduizend Joden, waarvan meer dan de helft in de stad woonde. Tijdens de oorlogsjaren werd de Joodse gemeenschap zwaar getroffen. Mede omdat de oorlog in het Noorden lang duurde en er een hoofdkantoor van de Sicherheitsdienst gevestigd was, overleefden slechts driehonderd Groningse Joden de oorlog.

‘Opvang was kil en bureaucratisch’

Op de expositie krijgen bezoekers een antwoord op de vraag hoe het de Joden na de bevrijding verging. Aan de hand van bijzondere foto’s, persoonlijke verhalen, documentaires en objecten wordt het leven na 1945 verteld. Dat is geen jubel verhaal. In tegenstelling zelfs. Voor veel Joden was de ellende na 1945 nog niet voorbij. Toen men terugkwam bleek dat de opvang kil en bureaucratisch was. Soms zelfs vijandig en vernederend. De nazi’s waren dan wel verslagen maar het antisemitisme was niet verdwenen. Veel Joden vertrokken daarom naar Israël, Canada of de Verenigde Staten.

Eeuwige Licht

Een voorwerp dat te zien is op de expositie is een bijzondere lamp. Het gaat om het Eeuwige Licht dat tot 1981 brandde in de voormalige jeugdsynagoge aan de Folkingedwarsstraat. Het is één van de weinige voorwerpen die over is gebleven uit het interieur van de Jeugdsjoel. De lamp lag de afgelopen decennia in een opslagkast maar is nu in zijn geheel gerestaureerd.

De expositie is vanaf komende vrijdag te zien en zal de hele zomer te bezoeken zijn.