Europese Commissie vindt Hanze-onderzoek naar ‘Andes lupine’ een succesverhaal

nieuws

Foto: D. Gordon E. Robertson via Flickr (CC 2.0)

Het onderzoeksproject LIBBIO, dat de mogelijkheden verkent voor de Europese teelt van Andes lupine, is door de Europese Commissie aangemerkt als succes story. De Hanzehogeschool Groningen is de technisch-wetenschappelijk coördinator in het onderzoeksproject.

De aanmerking door de Europese Commissie is vrij uniek, slechts vijf procent van al het door de EU gefinancierd onderzoek krijgt de eer om als succes story te worden genoemd. De partners binnen het onderzoekproject onderzochten hoe de veredeling van Andes lupine geschikt gemaakt kan worden voor de Europese akkerbouw. Daarvoor is een nieuwe soort ontwikkeld die naar verwachting in december 2020 wordt opgenomen in de Europese rassenlijst.

Andes lupine is een interessant gewas omdat het geschikt is voor teelt op marginale gronden (slechte, onbenutte, achtergelaten of braakliggende grond) en rijk is aan hoogwaardige eiwitten, vezels en antioxidant-houdende oliën. Niet alleen is de Andes lupine een veelbelovende bron van plantaardig eiwit (vergelijkbaar met soja), de olie uit lupinebonen is ook geschikt voor gebruik in cosmetica en huid- en haarverzorgingsproducten. Onder leiding van lector Rob van Haren van het Kenniscentrum Biobased Economy wordt getest hoe de oliën, eiwitten en andere hoogwaardige stoffen op een duurzame wijze uit de lupineboon kunnen worden gehaald.

Het LIBBIO-project loopt tot maart 2021. In het voorjaar van 2021 worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd.