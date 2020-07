Europees avontuur Donar begint in Oekraïne

sport

Vernon Taylor van Donar (foto: Gerrie van der Boom - FotoKlick Fotografie)

De basketballers van Donar spelen in de eerste kwalificatieronde voor de Champions League tegen BC Dnipro uit Oekraïne. Dat bleek uit de loting, woensdag in het Zwitserse Mies.

Het eerste duel in Oekraïne vindt plaats op 15 september. Drie dagen later is de return in MartiniPlaza. Mocht Donar zegevieren, dan speelt het de week daarop in de tweede ronde tegen de winnaar van Iraklis (Thessaloniki) tegen Keravnos (Cyprus).

Als Donar ook deze duels overleeftt, dan is de club geplaatst voor het reguliere seizoen in groep B van de Basketball Champions League.