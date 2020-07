Erfgoedvereniging boos over plan om kunstwerk in stadhuis te verstoppen

nieuws

Foto: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=24092690

Erfgoedvereniging Heemschut is verontwaardigd over het plan van de gemeente Groningen om het kunstwerk van Rudi van Wint uit 1990 in het stadhuis aan de Grote Markt onzichtbaar te maken.

Een maand geleden trok Heemschut ook aan de bel. Toen wilde de gemeente het speciaal voor het stadhuis ontworpen kunstwerk verwijderen en op een andere locatie terug laten komen. “Onlangs heeft de gemeente ons laten weten af te zien van verwijdering”, zegt Norman Vervat van de erfgoedvereniging. “Men wil nu echter de kunst verstoppen achter een speciaal te ontwerpen voorzetplafond. In de toekomst kan het dan indien gewenst weer zichtbaar gemaakt worden.”

Zeer ongewenst

Heemschut verzet zich tegen dit plan. “Het is zeer ongewenst om deze hoogwaardige kunst onzichtbaar te maken en een grote hoeveelheid geld uit te geven aan een volstrekt onnodige ingreep. Het is beter en veel goedkoper om de kunst gewoon zichtbaar te houden.” Het onzichtbaar maken betekent volgens Heemschut een enorm kunsthistorisch verlies voor Groningen in het bijzonder en Nederland in het algemeen. Vergelijkbare kunstwerken zijn namelijk slechts zeer beperkt aanwezig.

Speciaal voor stadhuis ontworpen

Rudi van de Wint leefde van 1942 tot 2006. Hij volgde een opleiding aan de Rijksacademie in Amsterdam. Bekende werken die hij gemaakt heeft zijn de wandschilderingen in de nieuwe vergaderzaal van de Tweede Kamer, een plafondschildering in Paleis Noordeinde en een herinneringsmonument voor de vliegramp op Tenerife. Het kunstwerk in het Stadhuis bevindt zich in de entreehal en is speciaal voor de locatie ontworpen.

Deel dit artikel: