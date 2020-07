Er zijn nog kaarten voor FC Groningen – Heracles

sport

Foto Andor Heij. Euroborg, FC Groningen

Er zijn nog kaarten beschikbaar voor de eerste oefenwedstrijd van FC Groningen van dit seizoen. Het gaat om een thuisduel, aanstaande zaterdag 1 augustus tegen Heracles Almelo.

De kaartverkoop vond gefaseerd plaats. Op woensdag 29 en donderdag 30 juli worden de resterende kaarten online verkocht onder de seizoenkaarthouders die nog geen ticket hebben gekocht. Vanwege de coronacrisis is het per persoon mogelijk één kaart aan te schaffen. Het ticket staat op naam, is geplaceerd en is niet overdraagbaar. Kaarten kosten 5 euro per stuk en vol is vol.

Supporters dienen minimaal anderhalve meter onderlinge afstand te bewaren en de toegang tot het stadion zal gefaseerd verlopen. Supporters met een kaart voor een zitplaats op de tweede ring wordt gevraagd vóór 19.00 uur naar binnen te gaan. Daarna kunnen supporters met een toegangsticket voor de eerste ring fasegewijs naar binnen.

De catering wordt verzorgd op de buitenomloop. De verkooppunten in het stadion blijven gesloten.