“Er zijn genoeg luchtverkeersleiders voor Eelde”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Er zijn genoeg luchtverkeersleiders die op de toren in Eelde ingezet kunnen worden. Dat laat Luchtverkeersleiding Nederland, LvNL, woensdagavond weten aan RTV Drenthe.

Groningen Airport Eelde had dinsdag laten weten dat het vliegveld soms dicht moet omdat er onvoldoende luchtverkeersleiders zijn. GAE is daar niet blij mee. “We hebben richting LvNL aangegeven dat het raar is dat hun capaciteitsproblemen effect heeft op de wijze waarop wij onze luchthaven runnen.” Door het tekort kon er volgens GAE een medische vlucht niet doorgaan. Het ging daarbij om een vlucht waardoor een aanvraag was ingediend.

Medische vluchten zijn ten allen tijde gedekt

Volgens LvNL ging het niet om een medische vlucht, en was het bovendien een vlucht die buiten de reguliere openingstijden plaats zou vinden. Het distantieert zich ook van andere uitspraken die Eelde doet. Zo zouden er genoeg luchtverkeersleiders voor Groningen Airport Eelde beschikbaar zijn. “De openingstijden van de luchthaven worden in goed overleg afgestemd tussen Groningen Airport Eelde en LvLN. Dat wil zeggen: binnen de wettelijke mogelijkheden. Op momenten dat er vliegverkeer is hebben we in Eelde voldoende luchtverkeersleiders beschikbaar. Medische vluchten zijn ten allen tijde gedekt”, laat LvNL tegen de Drentse omroep weten.

Lelystad

Groningen Airport Eelde deed de uitspraken naar aanleiding van een reportage van Nieuwsuur die maandagavond uit werd gezonden. Daarin was te zien dat vliegveld Lelystad sinds kort een volledige bezetting heeft. De luchthavenbrandweer is paraat en ook de verkeerstoren wordt bezet om commercieel vliegverkeer in goede banen te leiden. Het probleem is echter dat dit commerciële verkeer er niet is en er voorlopig ook niet komt. Tot eind 2021 blijft de luchthaven gesloten.

Opleidingstraject gestart

Een deel van de luchtverkeersleider op Lelystad komt van Groningen Airport Eelde. “Er zijn in totaal twee luchtverkeersleiders en een assistent-luchtverkeersleider van Groningen Airport Eelde op eigen verzoek naar Lelystad Airport overgeplaatst. Daarna zijn ze opgeleid om te werken op Lelystad Airport.” Volgens LvNL kunnen verkeersleiders daarna niet snel ergens even bijspringen omdat men opgeleid is voor een specifiek veld. Wel zegt LvNL dat er een opleidingstraject gestart is om luchtverkeersleider op te leiden voor Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport.