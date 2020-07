Enquête aanleg glasvezel aan de vroege kant

nieuws

Vorige week kregen bewoners van de Hortusbuurt per mail een enquête toegezonden over hoe de aanleg van het glasvezelnetwerk was verlopen. Die moet nog beginnen.



‘Onze werkzaamheden bij jou in de straat zitten erop. Hopelijk verliep dit naar wens. Met jouw ervaring kunnen we onze werkzaamheden blijven verbeteren. Daarom hebben we nog een paar korte vragen voor je. Het kost je ongeveer 1 minuut van jouw tijd’, schrijft KPN in de mail.

Wellicht heeft iemand ingevuld dat de werkzaamheden geruisloos zijn verlopen en dat straat en tuin netjes zijn achtergelaten. Iets lastiger waren dan de vragen over of de graafwerkzaamheden op tijd zijn aangekondigd en of de communicatie over de werkzaamheden duidelijk was.

De KPN-website meldt dat aansluiting in deze buurt binnen een jaar zal plaatsvinden. Omdat de aanleg nu in de aanpalende Plantsoenbuurt aan de gang is, mogelijk binnenkort.