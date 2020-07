‘Emma’ is van de ketting; Museumschip scheepvaartmuseum vaart weer

nieuws

Museumschip Emma - Foto Noordelijk Scheepvaartmuseum

De in 1922 gebouwde directieboot ‘Emma’, het museumschip van het Noordelijk Scheepvaartmuseum, gaat weer rondvaarten verzorgen. Sinds de uitbraak van het coronavirus lag het museumschip aan de ketting.

Door het coronavirus kon de geplande serie van bijzondere, nieuw ontwikkelde Hunzedal-vaarten (in samenwerking met Het Groninger Landschap) kon helaas niet doorgaan. Vanaf nu zijn tochten van twee uur weer mogelijk. Afvaarten starten vanaf de Zuiderhaven in de Stad.

Geheel volgens de richtlijnen van de RIVM is het museumschip voorlopig alleen exclusief voor groepen van maximaal 7 personen te reserveren.

In 1922 liet Provinciale Waterstaat Groningen een ijzeren motorschip bouwen bij scheepswerf Gideon aan het Winschoterdiep in Groningen. Na 66 jaar trouwe dienst als directievaartuig en sleepboot werd het schip te koop gezet. Na een aantal eigenaren is het directievoertuig sinds 2010 eigendom van het Noordelijk Scheepvaartmuseum. Na een grondige restauratie kreeg het schip de naam Emma (PW17).