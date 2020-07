Eerste zomerse dag van juli een feit in Groningen

nieuws

Ondanks dat de tweede helft van juli inmiddels al is aangebroken werd zaterdagmiddag de eerste 25 graden van deze maand geregistreerd op het KNMI station in Eelde.

Even voor 16.00 uur werd de 25 graden-grens gepasseerd. De temperatuur liep daarna op naar 25,5 maar is rond 16.30 uur alweer gezakt net onder de 25 graden. Als de 25 graden gepasseerd wordt is er volgens het KNMI sprake van een zomerse dag. Dat deze grens pas op 18 juli gepasseerd wordt lijkt vreemd, maar exact hetzelfde gebeurde vorig jaar ook.

Uit gegevens van het meetstation in Eelde blijkt dat tijdens de eerste zeventien dagen van juli in 2019 ook geen 25 graden gemeten werd. Dit gebeurde wel op 18 juli toen het maximum op 26 graden uit kwam. In de daaropvolgende dagen maakte de temperatuur een lichte duikeling om op 23 juli de eerste dertiger te meten. Tot 30 juli bleef het toen tropisch warm waarbij er een hittegolf geregistreerd werd.

De eerste zomerse dag van dit jaar werd overigens geregistreerd op 21 mei.