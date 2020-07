Eerste rit met reizigers voor vernieuwde GTW-trein van Arriva

Arriva heeft donderdagmiddag de eerste rit met passagiers uitgevoerd met een vernieuwde GTW-trein van de vervoerder. De rit vond plaats tussen Leeuwarden en Harlingen-Haven. In de loop het jaar worden de vernieuwde treinen ook op Groningse spoorlijnen ingezet.

De trein is compleet vernieuwd, zowel van binnen als van buiten. Naast een nieuwe look hebben de vernieuwde GTW-treinen batterijen die de remenergie opslaan. Er zijn oplaadpunten bij iedere stoel, zit er kunstleer op de hoofdsteunen, zit er een zitplaatsindicator aan de buitenzijde van de trein en is er een toilet met verschoontafel voor baby’s.

Ook is er in de vernieuwde treinen geen klassenverschil meer. Vanaf september 2020 wordt het eerste klas tarief op de treinlijnen van Arriva in Groningen en Friesland in zijn geheel afgeschaft.

Samen met treinenbouwer Stadler wordt de hele treinvloot van 50 treinen vernieuwd. Per toerbeurt worden de treinen in 2020 en 2021 van binnen en buiten onder handen genomen.