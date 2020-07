Eerste faillissementenpiek door corona lijkt in Groningen voorbij

nieuws

Foto: Chris Panas via Pexels.com

Na een sterke stijging van het aantal faillissementen in Groningen in mei, lijkt de financiële situatie van het bedrijfsleven in de provincie enigszins te zijn gestabiliseerd. Dat blijkt uit cijfers de het CBS donderdag publiceerde.

Rechtbanken spraken in de laatste maanden gemiddeld twee faillissementen per week uit over Groningse bedrijven. Tijdens de laatste piek in mei waren dat er gemiddeld zes per week.

Groningen loopt mee in de landelijke trend. In Nederland zijn de afgelopen week zijn 46 bedrijven en instellingen (excl. eenmanszaken) failliet verklaard, 10 minder dan in week 28. Wel werden 11 eenmanszaken failliet verklaard, 3 meer dan een week eerder.