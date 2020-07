“Een regionale corona-uitbraak zoals in Spanje en Italië is kwestie van tijd”

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Een regionale uitbraak van het coronavirus in Nederland, zoals die nu in Spanje en Italië plaatsvindt, is een kwestie van tijd. Daarvoor waarschuwt Jochen Mierau van de Rijksuniversiteit Groningen op Twitter.

Mierau is gezondheidseconoom aan de RuG. De afgelopen dagen wordt er melding gemaakt van verschillende regionale uitbraken waarbij gebieden opnieuw in lockdown gaan. In Spanje gaat het onder andere om de regio’s Galicië en Catalonië, maar ook worden er uitbraken gemeld in Italië, Portugal en Australië. “Het is een kwestie van tijd dat zoiets ook in Nederland gaat gebeuren”, schrijft Mierau.

De gezondheidseconoom noemt het belangrijk dat er snel een draaiboek komt die duidelijkheid geeft mocht zoiets gebeuren. “Om mensen en bedrijven zekerheid te geven moet er nu een draaiboek komen over welke maatregelen wanneer ingevoerd worden. Te lang wachten creëert onnodige onzekerheid.” Eerder liet Mierau al weten dat het volgens hem verstandig is dat er een regionaal coronabeleid komt waarbij aan de hand van de besmettingsgraad voor iedere regio een ander beleid gehanteerd wordt.

