“Drukte in supermarkten neemt toe, regels worden niet nageleefd”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De drukte in supermarkten neemt de laatste weken toe waarbij steeds vaker de regels niet worden nageleefd. Dat concludeert het Veiligheidsberaad maandagavond.

“We randen iedereen dringend aan om de richtlijnen in acht te nemen”, zegt een woordvoerder van het Veiligheidsberaad tegen het ANP. “Dus kom in je eentje de winkel binnen om boodschappen te doen, maak gebruik van een winkelkarretje, blijf op afstand van elkaar en van het winkelpersoneel en laat kleine kinderen niet door de supermarkt rennen.” Het Veiligheidsberaad stelt dat de regels de afgelopen periode niet veranderd zijn maar het gedrag van mensen wel, waarbij men ziet dat complete gezinnen de supermarkten bezoeken.

Een mogelijke oorzaak is volgens het Veiligheidsberaad het toerisme. Mensen uit het buitenland kennen vaak onze coronaregels niet. Mensen uit België mogen bijvoorbeeld met maximaal vijftien mensen bij elkaar zijn. Daarbij hoeft er geen afstand gehouden te worden. In Nederland geldt die afstandsregel wel voor iedereen die niet tot één huishouden behoort. Wel zegt het Veiligheidsberaad voorlopig nog niet te willen handhaven op de overtredingen. Officieel kunnen winkels waar het te druk is een bekeuring krijgen.