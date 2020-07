‘Droogtesituatie in en rond Stad is stabiel en beheersbaar’

nieuws

Foto: Erick Bakker

De neerslag van de afgelopen weken en weinig zon hebben ervoor gezorgd dat de droogtesituatie in het gebied van Waterschap Hunze en Aa’s verder is gestabiliseerd. “We kunnen voldoende water aanvoeren om aan de watervraag te voldoen. De verwachting is dat dit voorlopig zo blijft”, zo schrijft het waterschap.

Het neerslagtekort in het gebied van het waterschap bedraagt op dit moment 151 millimeter. Dit tekort is betrekkelijk lager dan in de voorgaande zomers van 2018 en 2019. Het neerslagtekort in de regio is ook lager dan het landelijk neerslagtekort (190 millimeter).

Vanuit Dorkwerd wordt nu nog minimaal water aangevoerd naar het gebied ten zuiden van de Stad. “Door de gevallen neerslag is er voldoende zoet water beschikbaar om aan de watervraag te voldoen”, aldus het waterschap.