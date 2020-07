Dronebeelden van ploeteren aan het spoor

nieuws

Foto: Simon Bosma

Vijftien kilometer spoor vervangen in negen dagen op het traject tussen Groningen en Leeuwarden. Door spoorbeheerder ProRail zijn van de werkzaamheden dronebeelden gemaakt.

De werkzaamheden vonden plaats van 11 tot en met 20 juli. Het spoor tussen Buitenpost en Hurdegaryp werd daarbij in zijn geheel vervangen. Een speciale spoorvernieuwingstrein verwijderde de oude bielzen, plaatste het nieuwe spoor en de dwarsliggers. Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren waren er op verschillende plekken langs het spoor depots ingericht waarmee men snel 35.000 ton ballast aan kon voeren.

In de gepubliceerde dronebeelden is de vernieuwingstrein in actie te zien. Men krijgt een kijkje achter de schermen wat er allemaal bij de werkzaamheden gebeurd, maar ook wat de machines zoal doen. Sinds afgelopen maandag rijden de treinen tussen Groningen en Leeuwarden weer volgens het spoorboekje. Het werk is nodig om behalve het spoor in de juiste conditie te houden, ook om vanaf december een extra sneltrein te kunnen laten rijden tussen de twee provinciehoofdsteden.