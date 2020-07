Drive Thru-diplomering van Hanze op Zernike Campus van start

nieuws

Foto: Hielke Boersma

Zo’n 800 studenten van de Hanzehogeschool Groningen ontvangen dit jaar op een alternatieve, maar feestelijke manier hun diploma.

Foto: Hielke Boersma



Via een versierde route kunnen studenten met auto, scooter, fiets of skateboard hun diploma in ontvangst nemen. Buiten de Drive Thru krijgen de studenten een bloemetje.

Foto: Hielke Boersma

Naast de Drive-Thru kiezen sommige opleidingen voor andere oplossingen. Bij Academie Minerva kunnen afgestudeerde studenten wandelen door het gebouw aan het Gedempte Zuiderdiep en ontvangen onderweg hun diploma. Afgestudeerden van de opleiding Facility Management komen, net als een profvoetballer, via de spelerstunnel het Hitachi Capital Mobility Stadion in en ontvangen hun diploma op het veld.

Foto Andor Heij. Diplomauitreiking Hanzehogeschool 2020

Andere opleidingen slaan de diploma-uitreiking deze zomer over en reiken de diploma’s pas in september uit. Ook kiest een aantal opleidingen voor een uitreiking aan huis.