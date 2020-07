Driedaagse camping voor minima op Paradigm-terrein

nieuws

Het terrein van Paradigm op het voormalige Suikerunie-terrein wordt volgende week omgebouwd tot een buurtcamping. De camping is bedoeld voor minima-gezinnen.

Het campingterrein wordt aanstaande maandag opgebouwd en zal tot woensdag in bedrijf blijven. Aanleiding voor het opzetten van een camping is een oproep op Facebook waarin een gezin schrijft dat het deze zomervakantie ontzettend graag wil kamperen maar dat het daar het geld niet voor heeft. Bijkomend probleem is dat door het coronavirus veel mensen in eigen land vakantie vieren waardoor de goedkope vakantiebestemmingen allemaal volgeboekt zijn.

De oproep kwam via via bij de Stadjerspas terecht. Medewerkers van de Stadjerspas zorgen ervoor dat mensen met een laag inkomen korting krijgen op activiteiten. Samen met Paradigm werd het idee gelanceerd om het festivalterrein om te bouwen tot campingterrein. Twintig gezinnen hebben zich inmiddels al aangemeld. Tijdens de driedaagse wordt er van alles georganiseerd zodat het de gasten aan niks zal ontbreken. Als het goed bevalt wil men het wellicht volgend jaar zomer nog grootser organiseren.