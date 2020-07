Drie schademeldingen na aardbeving bij Startenhuizen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

Bij het Instituut Mijnbouwschade Groningen zijn na de aardbeving bij Startenhuizen van zaterdag op zondag drie schademeldingen binnengekomen. Het gaat om meldingen uit de directe omgeving van het dorp.

Het aantal schademeldingen kan wellicht de komende dagen nog verder oplopen omdat nog niet iedereen zich gemeld heeft. De beving vond plaats even na 04.00 uur. Volgens het KNMI ging het om aan aardbeving die een kracht had van 2.3 op de schaal van Richter. Korte tijd later volgde een naschok die een kracht van 0.9 op de schaal van Richter had.

De hele week is het al onrustig in de Groningse bodem. Dinsdagmiddag vond er bij Loppersum een beving plaats met een kracht van 2.7. Donderdag werd er een beving van 1.8 geregistreerd bij Hellum. Sinds dinsdag zijn er 998 schademeldingen binnengekomen bij het instituut. Dit aantal ligt fors hoger dan de week ervoor toen er 622 meldingen binnenkwamen. Van de 998 was er bij elf sprake van een acuut onveilige situatie. Bij twee bleek dit terecht te zijn en moest er direct actie ondernomen worden om een gebouw veilig te stellen.