Drie nieuwe coronabesmettingen in Groningen

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Sinds afgelopen zaterdag zijn er in de provincie Groningen drie personen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit gegevens van het coronadashboard van de Rijksoverheid.

Met de drie nieuwe gevallen zou het totale aantal besmettingen op 379 komen. De cijfers worden echter niet door de GGD Groningen bevestigd omdat zij in het weekend niet met updates van hun cijfers komen. Vorige week zondag lag het aantal besmettingen in de provincie op 372. Het aantal mensen dat in onze provincie overleed aan het virus staat op zeventien.

Gemeente Groningen

Volgens cijfers van het RIVM bevinden de nieuwe besmettingen zich in de gemeente Groningen. Sinds 1 juli zijn er in de gemeente negen diagnoses gesteld. De afgelopen vier dagen, vanaf 23 juli, zijn er 1,7 mensen op de 100.000 inwoners positief getest. In de periode vanaf 1 juli gaat het om 3,7 per 100.000 inwoners. In alle andere Groningse gemeenten staan de tellers op 0. De enige uitzondering is gemeente Het Hogeland waar in de periode van 1 tot 23 juli een persoon positief getest werd. Meer informatie over de toename van COVID 19-besmettingen is te vinden op deze website.

Landelijk 234 nieuwe besmettingen

Het totale aantal positieve besmettingen steeg de afgelopen 24 uur met 234 gevallen. Het totale aantal diagnoses komt daarmee op 52.946. In de afgelopen vier dagen steeg het aantal besmettingen per 100.000 inwoners het snelst in de gemeenten Hillegom (67,5), Waddinxveen (54,6) en Alphen-Chaam (49,0). Een aantal andere opvallende gemeenten zijn Bergen (26,8), Rotterdam (24,3), Goes (21,0) en Oudewater (39,1).