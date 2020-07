Drie dagen boerenprotesten: “Bruggen omhoog, de Groningse adel verschanst zich”

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen - http://rieksoijnhausen.rieksoijnhausen.nl/

Bruggen die omhoog werden gedraaid en politie die strategisch stond opgesteld omdat er mogelijk boeren onderweg zouden zijn richting Stad. Het leek zaterdagavond, op de derde dag van de protesten, een onwerkelijke situatie. “Het lijkt wel oorlog.”

De spanning was zaterdagavond duidelijk voelbaar. Komen ze wel of komen ze niet naar de stad? Op de redactie van OOG Tv volgden in de avond diverse tips over mogelijke posities van de colonnes. Uiteindelijk kwam men niet naar Groningen. “Het lijkt wel oorlog”, zegt een man die in de avond de Emmabrug passeert. Op het trottoir bij de brug staat een politieauto. Aan de andere kant van de straat staan twee auto’s van Handhaving, twee boa’s kijken met gespannen gezichten in de richting van de Stationsweg.

Bruggen opendraaien

“Alle bruggen die toegang geven tot de binnenstad worden bewaakt”, meldt Martin Nuver van 112groningen.nl rond 21.30 uur. “Ik sprak zojuist met een boa die vertelde dat ze de bruggen opendraaien mochten de boeren komen. Daarvoor zouden ze onder andere een brugwachter standby hebben staan die dat kan doen.” Later in de avond werden de Sint Jansbrug en de Poelebrug voor het geval dat zelfs opengedraaid.

Tekst gaat verder onder de foto





De Sint Jansbrug wordt in de avond uit voorzorg opengezet. Foto: ingezonden / OOG Tv

“De Groningse adel verschanst zich”

“De Groningse adel haalt de ophaalbruggen omhoog en verschanst zich achter de muren, op het terras”, schrijft Koen op Twitter. “Ik ben benieuwd waar de boeren hun tentenkampen gaan opzetten.” Koen, en ook anderen, maken de vergelijking met het rampjaar 1672 toen Groningen werd aangevallen door de bisschop van Münster. Bernhard von Galen, ofwel Bommen Berend, probeerde de stad te veroveren. Het verdedigende leger van de Nederlandse Republiek, onder leiding van Carl von Rabenhaupt verschanste zich achter de stadsmuren en hield uiteindelijk stand. Bommen Berend zag zich op 28 augustus 1672 genoodzaakt terug te trekken.

Voermaatregel

De boeren protesteren tegen het voorstel van minister Carola Schouten (ChristenUnie) van Landbouw. De minister wil het voer voor de koeien aanpassen door minder eiwitten toe te staan. Daardoor zou de mest die de beesten produceren minder stokstof bevatten. De boeren zijn hier fel op tegen. Volgens hen schaadt het de gezondheid van de dieren en daarnaast zijn ze het niet eens met de manier waarop de minister de plannen er doordrukt.

Tekst gaat verder onder de foto





Donderdagavond wisten zo’n dertig boeren met trekkers de Grote Markt te bereiken. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

Toeterend door Stad

Donderdagavond werd er over het voorstel gedebatteerd in de Tweede Kamer en dit leidde direct tot acties. In Groningen wisten zo’n dertig trekkers na een kat-en-muisspel met de politie de Grote Markt te bereiken. Vrijdagavond wilde men opnieuw in de stad protesteren. Toen werd men echter klem gereden in Adorp. Na overleg met de voorzitter van de Veiligheidsregio mochten de boeren alsnog naar de stad komen voor een tourtocht waarbij er stevig getoeterd werd. Zaterdagavond was het lange tijd onduidelijk waar men naar toe zou gaan. Uiteindelijk vonden er acties plaats op snelwegen bij Hoogeveen en bij een distributiecentrum in Heerenveen.

“Kunnen we de trekkers niet in beslag nemen?”

Niet iedereen staat achter de acties blijkt uit reacties op Twitter. “Kan men de trekkers die betrokken zijn bij wegblokkades niet in beslag nemen?”, vraagt Willem zich af. Rutger schrijft: “Waarom komen de boeren zelf niet met realistische plannen? Ze strijken miljoenen aan EU-subsidies op én zijn ook nog eens verantwoordelijk voor veertig procent van de stikstof-uitstoot. Kom zelf met plannen, en laat de trekker als wapen thuis.” Anderen schrijven de acties wel te kunnen begrijpen omdat het over de toekomst van veel bedrijven gaat. “Zijn er straks in 2050 nog boeren? Wie gaat dan voor het voedsel van jouw kinderen zorgen?”, meldt Mia.