Drie auto’s botsen op elkaar op Berlagebrug, brug afgesloten

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk maandagmiddag op de Berlagebrug zijn drie auto’s op elkaar gebotst. Eén van de auto’s is na de botsing gas gaan lekken.

Het ongeluk gebeurde rond 13.10 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl. “Van omstanders heb ik begrepen dat de voorste auto afremde vanwege de verkeerslichten. De achteropkomende bestuurders hadden dit niet in de gaten waardoor een botsing het gevolg was waarbij in totaal drie auto’s betrokken raakten.”

Bij de botsing raakte niemand gewond. “Wel is er forse schade ontstaan. Eén van de auto’s rijdt op CNG. Door de botsing is er aardgas gaan lekken. De brandweer kwam ter plaatse om de situatie veilig te stellen. De politie sloot de brug in beide richtingen voor het verkeer af. Ook fietsers konden er niet langs.” De betrokken voertuigen zijn door een bergingsbedrijf weggesleept.