Door drukte kan uitslag coronatest langer op zich laten wachten

nieuws

Mensen die zich laten testen op het coronavirus moeten in sommige gevallen langer wachten op de uitslag. De oorzaak is de grote drukte.

Het streven is om binnen 24 tot 48 uur mensen te informeren over de uitslag van de test. Sinds deze week laten veel mensen zich testen waardoor de laboratoria veel werk hebben te verzetten en het niet altijd lukt om binnen twee dagen met de uitslag te komen. De drukte wordt veroorzaakt door relatief veel mensen uit de zuidelijke provincies die zich laten testen. Afgelopen dagen werd duidelijk dat in deze provincies het aantal coronabesmettingen fors toe nam.

In Groningen zijn er bij het testen geen problemen en kun je vaak nog dezelfde dag terecht voor een test. Wel kan het door de grote toeloop langer duren voor je telefonisch een afspraak kunt maken. Daarnaast kan het dus langer duren voor de uitslag binnen is. De GGD laat op Twitter weten dat er gewerkt wordt om de capaciteit uit te breiden.