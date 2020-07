“Donderdag zonnige dag met 23 graden, daarna regen”

nieuws

Foto: Robbert Kuiper

Het gaat donderdag een aangename dag worden met temperaturen die op kunnen lopen naar 23 graden. Daarna start een wisselvallige periode. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Dinsdag wisselen zon en wolken elkaar af”, vertelt Kamphuis. “Er kan een buitje vallen en bij een zwakke tot matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het 17 of 18 graden. De nacht naar woensdag helder verlopen waarbij het kwik daalt naar 9 graden.”

“Woensdag is er veel bewolking maar zo af en toe zal de zon zich laten zien. Bij een noordenwind, kracht 2 of 3, wordt het dan 18 of 19 graden. Donderdag wordt het met 22 of 23 graden beduidend warmer en er is flink wat zon. In de nacht naar vrijdag volgt er regen.” Zondag liet Kamphuis al weten dat dat de opmaat is naar een wisselvallige periode. De weerman verwacht in deze maand geen zomeroffensief meer. Oorzaak is een depressie die vanaf de oceaan in de richting van ons land trekt. Hierdoor is er een toenemende kans op regen met kwikstanden rond de 20 graden.