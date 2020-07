Donar trekt Justin Watts aan

nieuws

De dertigjarige Justin Watts gaat vanaf komend seizoen voor Donar spelen. Dat heeft de Groningse basketbalvereniging woensdagavond bekendgemaakt.

Watts, een Amerikaanse shooting guard/small forward, is geen onbekend gezicht op de Nederlandse basketbalvelden. In het seizoen 2016-2017 speelde hij voor de New Heroes uit Den Bosch. De basketbalcarrière voor Watts begon in 2009 met een NCAA-kampioenschap met North-Carolina. In 2013 startte hij een professionele carrière die hem in onder andere Australië, Mexico, Japan, Polen en dus in Nederland bracht.

Justin Watts is 1.96 meter lang en heeft zowel een goed schot in huis als ook het atletisch vermogen om drives te maken en een belangrijke rol te spelen in de defensie. Coach Ivan Rudež: “Hij heeft al in veel verschillende landen en competities gespeeld en heeft dus een flinke dosis ervaring. Bovendien snapt hij heel goed het concept Teamspel in Europees verband. Zijn fysieke gestel in combinatie met zijn basketbalintelligentie is een grote toegevoegde waarde voor Donar.”

Met de komst van Watts is de selectie nagenoeg compleet. Watts is de elfde speler in de selectie, Donar hoopt op korte termijn de twaalfde en laatste speler te kunnen presenteren.