Donar haalt power forward Willem Brandwijk van Rotterdam naar Groningen

sport

Foto: Luka de Kruijf / Donar

Willem Brandwijk heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij Donar. De 24- jarige Power Forward speelde de afgelopen twee seizoenen voor Feyenoord in Rotterdam.

“Donar is de meest professionele club in Nederland”, aldus Brandwijk. “Ik voel me vereerd om in Groningen te kunnen gaan spelen. Met het Nederlands team speelde ik in MartiniPlaza en heb toen zelf ervaren wat zo’n geweldige sfeer met een speler doet.”

Brandwijk vertrok op zijn zestiende naar Amerika en ging naar een highschool in New Hampshire. Vervolgens genoot hij zijn opleiding bij Siena (New York) en Indiana University van Pennsylvania. In de zomer van 2019 keerde hij terug naar Nederland en ging spelen in Rotterdam.

De selectie van Donar bestaat nu uit Thomas Koenis, Leon Williams, DaVonté Lacy, Jarred Ogungbemi-Jackson, Kjeld Zuidema, Nesta Agasi, Will Moreton, Sheyi Adetunji, Damjan Rudež en Willem Brandwijk.