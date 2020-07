‘Dit is het moment om werken en reizen anders te organiseren’

nieuws

Foto: gemeente Groningen

In een brief aan werkgevers roept wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer op om na te gaan denken hoe werken en reizen anders georganiseerd kan worden. “Hoe houden we Groningen bereikbaar?”

Volgens Broeksma is dit ook het moment om werken en reizen voor nu én in de toekomst anders te organiseren. “Veel bedrijven en organisaties stimuleren al het thuiswerken, spreiden werktijden en -dagen en moedigen het gebruik van de fiets aan”, aldus de wethouder. “Ik roep u dan ook van harte op dit te blijven doen.” Broeksma roept tegelijkertijd onderwijsinstellingen op om door te gaan met het aanbieden van online lessen en waar nodig fysieke lessen.

Duurzaamheidswinst

Door de coronacrisis wordt er sinds maart veel meer thuisgewerkt. Volgens Broeksma loont het thuiswerken ook. “We horen van bedrijven en instellingen dat de vitaliteit en flexibiliteit van medewerkers en de werknemerstevredenheid toenemen. Daarnaast is er duurzaamheidswinst door een besparing in de CO²-uitstoot. De duurzaamste kilometer is immers de niet-gereden kilometer. En ook niet onbelangrijk: veel mensen geven aan dat ze thuis efficiënter werken.”

Gronings rooster

De verwachting is dat het vanwege de vakanties in juli en augustus rustig zal zijn op de wegen. Om de vervoersstromen ook beheersbaar te houden als straks de scholen weer beginnen werd al eerder het Gronings rooster geïntroduceerd. ” we passen werk- en lestijden zodanig aan dat we het OV zo optimaal mogelijk benutten en het verkeer spreiden. Hiermee voorkomen we filedruk tijdens de spits.” Zo is afgesproken dat zorginstellingen voor 07.30 uur starten, kantoorpersoneel voor 08.30 uur of na 09.30 uur aan het werk gaat, beginnen lessen in het voortgezet onderwijs om 08.30, in het mbo tussen 08.30 en 09.00 uur en op het hbo en universiteiten tussen 09.00 en 09.30 uur.