“Dinsdag pittige buien, daarna droger en zomerse temperaturen”

Foto: Robbert Kuiper

Er kunnen dinsdag pittige buien gaan vallen maar daarna gaan de temperaturen omhoog en lijkt de zomer terug te keren. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag zijn er zonnige perioden maar ontstaan er ook wolken”, vertelt Kamphuis. “Het blijft droog en bij een zwakke wind uit het zuidwesten, windkracht twee, wordt het 21 graden. In de nacht naar dinsdag daalt het kwik naar dertien graden. In de loop van de nacht gaat het regenen. Die regen zet ook dinsdag overdag door waarbij er soms pittige buiten kunnen vallen. Tussen de buien door zal er ook ruimte zijn voor de zon. Bij een zwakke of matige wind uit het westen wordt het 18 of 19 graden.”

“Ook woensdag kan er nog een bui vallen maar daarna volgt de overgang naar droog weer met geleidelijk aan wat meer zon. Tijdens het weekend krijgen we te maken met beduidend hogere temperaturen waarbij het zaterdag 23 graden kan worden en op zondag is 24 of 25 graden mogelijk.”