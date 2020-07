Dina Boonstra volgt Koen Schuiling op als RvT-voorzitter bij Hanzehogeschool

nieuws

Foto: Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Dina Boonstra is per 1 juli 2020 de voorzitter van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool Groningen. Ze volgt Han Fennema op die na het vertrek van Koen Schuiling het voorzitterschap waarnam.

“Het College van Bestuur is zeer verheugd met Dina Boonstra als nieuwe voorzitter van de Raad van Toezicht, het geeft ons veel vertrouwen”, aldus Henk Pijlman, voorzitter van het College van Bestuur van de Hanzehogeschool. “Wij wensen haar veel succes.”

Dina Boonstra is al sinds 2017 lid van de Raad van Toezicht van de Hanzehogeschool Groningen. Ook is ze algemeen directeur van de Investerings- en ontwikkelingsmaatschappij van Noord-Nederland (NOM). Voorheen was Boonstra directeur bij de NDC mediagroep en bekleedde ze diverse directiefuncties bij organisaties als Lentis, Noordhoff uitgevers, Nuon en Aegon.