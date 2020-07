Dichters in de doos

nieuws

Dichters in de Prinsentuin 2020 bestaat onder meer uit 250 dozen gevuld met unieke Dichters in de Prinsentuin-producten. En een livestream-unboxing party-festivalopening.



‘We gaan niet alles verklappen, maar je vindt er natuurlijk dichtbundels in terug, ons festivalmagazine, Dichter-in-de-Prinsentuin-thee en nog veel meer. Geen doos heeft dezelfde inhoud en je kunt op die manier je eigen unieke festival beleven.

Je kunt de doos voor 25 euro in de webwinkel bestellen: www.noordwoord.nl/winkel en wanneer je helemaal het festivalgevoel wilt krijgen, maak je hem pas open op vrijdagavond 10 juli. Dan organiseren we een livestream-unboxing party-festivalopening om 20.30 uur via onze Facebookpagina‘, aldus de organisatie.