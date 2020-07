Deze zomer toch een openluchtbioscoop in De Wijert?

nieuws

Het lijkt er op dat er deze zomer toch weer een openluchtbioscoop gehouden gaat worden in het Hendrik de Vriesplantsoen in De Wijert. Het coronavirus en de maatregelen maakten het lange tijd onzeker of het wel zou kunnen.

“We moeten nog wat slagen om de arm houden”, laat Platform De Wijert weten. “De aanvraag voor het evenement is op dit moment in behandeling bij de gemeente Groningen. Vooraf hebben we ge├»nformeerd of kleine buitenactiviteiten als bijvoorbeeld een openluchtbioscoop gehouden mogen worden als we ons daarbij aan alle coronamaatregelen, als de anderhalve meter afstand, houden. Komende vrijdag horen we of het door kan gaan. Daarnaast zou eventueel een tweede coronagolf nog roet in het eten kunnen gooien, maar daar gaan we niet vanuit.”

De openluchtbioscoop begint zo langzamerhand een traditie te worden in de wijk. Als de gemeente groen licht geeft is het voor het vierde jaar op rij dat er in de zomer films op het witte doek worden vertoond. De avond vindt plaats eind augustus en er zullen dan drie films vertoond worden. Behalve een kinderfilm gaat het om een familiefilm en een film voor volwassenen. Voor mensen uit Beijum, Vinkhuizen of Grijpskerk is er slecht nieuws, de filmavond is alleen bedoeld voor bewoners uit De Wijert.