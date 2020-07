‘Deze zomer meer burenruzies verwacht’

nieuws

Er wordt deze zomer een flinke stijging in het aantal overlastmeldingen verwacht. Dat zeggen buurtbemiddelende organisaties naar aanleiding van een onderzoek van het CCV.

Het CCV, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, hield een enquête waaruit blijkt dat zestig procent van de respondenten een toename aan overlastmeldingen verwacht. Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat we door de coronamaatregelen op een kleinere postzegel leven. Vakantie vieren doen we thuis of in de buurt van ons huis, terwijl er in diezelfde omgeving ook nog steeds wordt thuisgewerkt. “Je viert vakantie in je eigen achtertuin, met wat meer barbecues en rumoer”, zegt Frannie Herder van het CCV. “Je buren genieten daar al snel wat minder van dan jij. Want zij moeten vaak werken terwijl jij vakantie viert, en dat kan ergernissen oproepen. Houd dus wat meer rekening met de buren deze zomer. Ontstaan er irritaties, probeer het dan samen op te lossen. Schakel op tijd de hulp van buurtbemiddeling en zorg dat de ruzie niet escaleert.”

Uit de resultaten van de enquête blijkt dat het aantal meldingen van burenoverlast in vergelijking met 2019 met zes procent is gestegen tot 18.000 meldingen. ““Deze stijging is toe te schrijven aan de opstart van buurtbemiddeling in tien nieuwe gemeenten. Ondertussen biedt 85% van de gemeenten gratis buurtbemiddeling aan. Wat de impact is geweest van de coronacrisis op burenruzies zien we in de benchmark van volgend jaar terug.”