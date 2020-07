Dertig procent meer bedrijfsbeëindigingen en faillissementen in Groningen

nieuws

Foto: Chris Panas via Pexels.com

Het aantal ondernemers in Groningen dat stopt met een bedrijf is de eerste helft van 2020 met 32 procent gestegen. Ook noteerde de provincie in het afgelopen halfjaar 33 procent meer faillissementen. Dat blijkt uit de Monitor Bedrijvendynamiek van de Kamer van Koophandel.

Het aantal bedrijfsbeëindigingen ligt daarmee hoger dan het landelijke gemiddelde. Daar steeg het aantal met slechts 25 procent in het eerste halfjaar van 2020. Vooral (parttime) zzp’ers zetten een punt achter hun bedrijf, voornamelijk in de maand juni. De ICT, de media en zakelijke diensten waren de sectoren waar ondernemers het vaakst stopten.

Vooral het mkb en parttime bedrijven gingen het afgelopen jaar failliet, met name in de persoonlijke dienstverlening, financiële instellingen en cultuur, sport en recreatiebedrijven gingen ten onder.