‘Deep listening tour’ in de Der Aa-kerk

Foto: Ellen Grondijs

Het volgen van je eigen muzikale pad in de Der Aa-kerk. Het kan op vrijdag 25 juli tijdens een ‘deep listening tour’.

De tour wordt georganiseerd door City Central en muzikantencollectief De Stroom. De Stroom is een nieuw collectief uit Groningen dat onderzoek doet hoe muziek en context samen kunnen werken in het creëren van transformatieve ervaringen. Daarmee wordt muziek bedoeld die niet alleen als luisterervaring dient maar ook ingezet kan worden als middel om nieuwe ervaringen met jezelf op te doen. De Stroom is bekend met de Der Aa-kerk omdat ze voorheen in gebouw er de concerten organiseerden.

Toen de coronacrisis op haar hoogtepunt was is Stroom enkele dagen in de kerk ondergedoken om deze muzikaal te onderzoeken. Daarbij hebben ze zich laten inspireren door de akoestiek en ambiance. Toen ontstond het idee om een ‘deep listening tour’ te organiseren, een actieve luisterervaring waarbij je door de kerk navigeert en je eigen muzikale pad volgt.

De tour vindt plaats op 25 juli om 17.00 en om 18.30 uur. Vanwege de coronamaatregelen is er in beide sessies maximaal plaats voor twintig deelnemers. Aanmelden, en meer informatie, vind je op deze website.