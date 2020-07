De Wandeling bereikt de bestemming niet

nieuws

Het project De Wandeling in het Stadspark is gestopt, meldt de gemeente. De bestemming is niet bereikt.



‘De Wandeling is een sociaal burgerinitiatief om in het Stadspark een huiskamer te creëren waar iedereen zich welkom voelt en waar geld geen rol speelt’, aldus de groep op haar Facebookpagina. De website meldt: ‘Een stukje wonderland in het Stadspark van Groningen waar de natuur en de mensheid er toe doen en geld niet!’. Over stoppen staat er nog niets.

De bouw van het onderkomen verliep niet erg snel en wat er de laatste jaren was opgebouwd ging onlangs grotendeels in vlammen op.

De Grunobuurt trok aan de bel bij de gemeente over de troosteloze aanblik van ‘het stukje wonderland’ op dit moment. De gemeente meldt daarop het stoppen van het project. Wat er nu met het voormalige geasfalteerde basketbalveld gaat gebeuren is niet bekend.

Klopt, dit project is onlangs gestopt. De mensen van De Wandeling zijn nu bezig om het terrein weer leeg op te leveren.

Er zijn nog geen concrete plannen voor een andere invulling van deze plek. ^OM — Gemeente Groningen (@gem_groningen) July 23, 2020