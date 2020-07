‘De Onvergetelijke Zomer’ in Groningen duurt dit jaar zes weken

nieuws

Foto: mrg.bz/RKmgcW

De ‘Onvergetelijke Zomer’, het zomerprogramma voor kinderen en jongeren tussen de vier en achttien jaar, is voor 2020 uitgebreid van drie dagen naar maar liefst zes weken. Dat betekent dat er iedere dag in iedere wijk iets te doen is voor kinderen.

“Dit jaar zijn er in sommige wijken meer activiteiten én het zijn ook andere activiteiten”, vertelt Mirjam Kuin, directeur van WIJ Groningen. “Normaal gesproken gaan veel kinderen op zomerkamp of met de bus naar een pretpark. Deze zomer is dat vanwege corona beperkt, vandaar dat alle activiteiten in de buurt plaatsvinden.”

“Er zijn nu al 120 mensen die zich aangemeld hebben voor 260 activiteiten”, vertelt WIJ-jeugdwerker Kim Aarts. “Spelletjes op het strand, workshops om iets te leren, sportieve en creatieve activiteiten. Jeugdwerkers, buurtsportcoaches, cultuurcoaches, ambtenaren en vrijwilligers hebben alles op alles gezet om binnen een paar weken tot een boordevol zomerprogramma te komen, gericht op 4 t/m 18-jarigen. Er zijn nu al 120 mensen die zich aangemeld hebben voor 260 activiteiten!”

Op de pagina van de WIJ-teams staat een overzicht van het aanbod. Meer zomerse activiteiten zijn te vinden op speeltuinengroningen.nl en zomerstadgroningen.nl.