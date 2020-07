De Onlanden hebben er, na de otter, weer een icoonsoort bij

nieuws

Foto: Yerpo via Wikimedia Commons (CC 4.0)

Op 1 juli jongstleden werd, bij toeval, een gestreepte waterroofkever ontdekt in het Omgelegde Eelderdiep, aan de oostkant van natuurgebied De Onlanden. Het is voor het eerst in 44 jaar dat deze soort weer in Groningen is gevonden. Dat laat Bram Koerse van het EIS Kenniscentrum Insecten maandag weten in het tijdschrift Nature Today.

Of het om een nieuwe vestiging van de kever gaat, is niet helemaal zeker. Volgens de ontdekkers zou het ook kunnen dat het dier lang onopgemerkt is gebleven. In Nederland komt het dier eigenlijk alleen nog voor in ‘randveengebieden’, zoals de Vechtplassen, de Weerribben en Zuidoost-Friesland. In omringende landen als Groot-Brittannië en België is het dier uitgestorven.

Vrijwel alle historische meldingen uit Drenthe en Groningen zijn afkomstig uit het Zuidlaardermeergebied, waar de soort ook in Drenthe in 1950 voor het laatst gevangen is. Aan de Groningse zijde is de soort nog in 1976 gevangen.