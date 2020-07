De Hoogte denkt tijdens straatborrel na over toekomst

nieuws

Foto: ingezonden / OOG Tv

In de wijk De Hoogte wordt woensdagmiddag een straatborrel gehouden waarbij er nagedacht wordt over verbeteringen in de wijk. “Echt super hoeveel mensen er op af zijn gekomen.”

De borrel vindt plaats op de hoek van de Bedumerstraat met de Asingastraat op de locatie waar vroeger café De Deugniet was gevestigd. “We hebben eerder deze week flyers uitgedeeld in de wijk”, vertelt Ronald Nuiver van Goeiebuurt. “Het idee was om mensen samen te laten komen en onder het genot van een borrel na te denken hoe de wijk verbeterd kan worden.” De opkomst is woensdag bemoedigend. “Ja, ik denk dat er hier zo’n twintig bewoners rondlopen, dus dat is helemaal super.”

Fietsnietjes, prullenbakken en een vervallen pand

Het organiseren van zulke borrels past binnen het straatje van de gemeente. “De afgelopen jaren besloot de gemeente wat goed was voor een wijk, maar de laatste tijd heeft men liever dat buurtbewoners zelf met initiatieven komen. Onlangs hebben we bijvoorbeeld een rondgang door de wijk gemaakt en toen bleek dat veel bewoners last hadden van fietsen die overal maar geparkeerd werden. Daarom zijn er onlangs op verschillende plekjes fietshekken en ‘fietsnietjes’ geplaatst waar de fietsen geparkeerd kunnen worden.” De bijeenkomst woensdagmiddag heeft ook alweer het nodige opgeleverd. “Iedereen kan ideeën op een bord zetten en daar zie ik nu op staan dat er meer prullenbakken moeten komen, en dat men zich stoort aan een bouwval in de wijk dat opgepimpt moet worden.”

Elkaar leren kennen

Behalve het verbeteren van de wijk heeft de straatborrel meer voordelen. “Buurtbewoners komen met elkaar in contact. En dat is heel erg belangrijk. En weet je, het levert ook wat op. Een oudere bewoner aan de Bedumerstraat heeft al tijden last van muizen in zijn woning. Hij weet ook precies waar de dieren zitten maar vanwege lichamelijke klachten kan hij daar zelf niets aan doen. Door onze bijeenkomst is hij in contact gekomen met een overbuurman, een jonge vent die klusjesman is, en die is gelijk ten strijde getrokken. Dat is toch prachtig?”