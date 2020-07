Damil Dankerlui voor vier jaar naar FC Groningen

nieuws

foto: fcgroningen.nl Damil Dankerlui

FC Groningen heeft verdediger Damil Dankerlui voor vier jaar gecontracteerd. De 23-jarige Amsterdammer komt over van Willem II.

Dankerlui werd opgeleid bij Ajax en speelde de afgelopen tweeënhalf jaar in Tilburg. Hij was daar verdediger, maar Dankerlui is ook op andere posities inzetbaar.

Hij krijgt bij FC Groningen rugnummer 2 en op zijn shirt zal Dankerlui de naam van zijn moeder dragen: Wadilie.

“Damil heeft de laatste jaren behoorlijk wat ervaring opgedaan en hij is nog relatief jong. Wij denken dat er nog veel rek in hem zit en we gaan er samen hard aan werken om dat verder te ontwikkelen”, aldus technisch directeur Jan Mark Fledderus.