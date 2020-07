D66 en GroenLinks vragen college om bufferzone rond abortuskliniek te heroverwegen

nieuws

De gemeenteraadsfracties van D66 en GroenLinks hebben het college van B&W in Groningen gevraagd om opnieuw na te denken over het invoeren van een bufferzone rond de Stimezo-abortuskliniek in Groningen. Een recente uitspraak van de rechtbank in Haarlem is daarvoor de aanleiding.

De abortuskliniek Stimezo in Groningen heeft te maken met demonstranten die de weg blokkeren en cliënten omsingelen. De fracties pleitten daarom vorig jaar al voor een bufferzone rond de kliniek. Maar het gemeentebestuur wilde daar toen niet aan, omdat dit onder het demonstratierecht zou vallen.

De rechtbank in Haarlem denkt daar anders over. In een uitspraak van 21 juli stelde de rechtbank dat ‘het aanspreken van individuele personen, in dit geval bezoeksters van de abortuskliniek, valt naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet onder het betogingsrecht. Immers betreft de betoging dan niet meer het uitdragen van een maatschappelijk probleem, maar het aankaarten van een individuele zaak bij een individueel persoon’.