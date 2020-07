Corvette en personenauto botsen op kruising met Kieler Bocht

nieuws

Foto Martin Nuver - 112groningen.nl

Bij een verkeersongeluk vrijdagochtend op de Kieler Bocht zijn een Corvette en een personenauto met elkaar in botsing gekomen. Dat meldt Martin Nuver van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 11.10 uur op de kruising met de Europaweg. “Hoe het heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Nuver. “De twee auto’s zijn op elkaar gebotst en daarbij is er flink wat schade ontstaan.” Hulpdiensten waren snel ter plaatse. “Eén van de bestuurders is nagekeken in een ambulance. De persoon hoefde uiteindelijk niet mee naar het ziekenhuis.”

Om de hulpverleners veilig hun werk te kunnen laten doen sloot Rijkswaterstaat één rijstrook af. De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht. Volgens Nuver droeg één van de betrokken voertuigen een groen kenteken. Dit kentekenplaat wordt gedragen bij proefritten. Een bergingsbedrijf heeft de betrokken voertuigen weggesleept.