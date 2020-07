Coronacrisis zorgt in Groningen voor grootste stijging aantal faillissementen van Nederland

nieuws

Foto: Chris Panas via Pexels.com

In de provincie Groningen nam het aantal faillissementen van bedrijven en instellingen in maart tot en met mei 2020 het meest toe van alle provincies, vergeleken met dezelfde maanden een jaar eerder.

Het aantal faillissementen in Groningen kende tussen maart en mei bijna een verdubbeling ten opzichte van een jaar eerder. Opvallend is dat in de maanden voorafgaand aan de uitbraak van het coronavirus in Nederland het aantal faillissementen ook al sterk steeg. In de maanden januari, februari en maart van dit jaar steeg het aantal faillissementen met 64 procent ten opzichte van een jaar eerder. Let wel, Groningen kent in absolute getallen relatief weinig faillissementen, de percentages kunnen daardoor een wat vertekend beeld geven.

In Nederland waren in de maanden maart tot en met mei 2020 4 procent meer faillissementen dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Dit was ook het geval in de periode van december 2018 tot en met februari 2019. In Fryslân vond de grootste omslag plaats. In de maanden december 2018 tot en met februari 2020 was de groei van het aantal faillissementen in Zeeland groter dan in maart tot en met 2020. Dit is te verklaren doordat meerdere bedrijfsonderdelen van een vervoersbedrijf failliet gingen in februari.