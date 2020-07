Coronacrisis nekt familiecafé Denderz

nieuws

Familiecafé Denderz aan de Westerhaven sluit per 1 augustus de deuren. De coronacrisis heeft het café genekt.

Denderz ging vier jaar geleden van start. De initiatiefneemsters ontdekten het gat in de markt toen zij zelf zwanger waren. Hun idee sloeg aan en via een crowdfundingactie konden ze hun plannen waar maken.

Denderz heeft naast het café onder meer verschillende speelhoeken, een kinderkapper en een winkelhoek met kinderkleding en accessoires.

Denderz gebruikt de maand juli om feestelijk af te sluiten. “Denderz was een geweldig avontuur, waar we met veel plezier aan hebben bijgedragen. We hopen dat jullie nog een keer langskomen en we bedanken jullie nogmaals voor alle steun in de afgelopen 4 jaar”.

Vier jaar geleden maakte OOGTV een reportage over Denderz: