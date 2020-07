Corona zorgt voor vertraging voor Foodmarkt en hotel Grote Markt

nieuws

Het nieuwe hoekpand Merckt

De opening van de Foodmarkt Merckt en de realisatie van het naastgelegen nieuwe hotel zijn door de coronacrisis vertraagd. Dat meldt het Dagblad van het Noorden zaterdag.

Het nieuwe hotel, The Market Hotel, verrijst aan de oostzijde van de Grote Markt naast het gebouw van studentenvereniging Vindicat. Volgens een woordvoerder hebben de werkzaamheden vertraging opgelopen. De verwacht is dat het gebouw nu in de tweede helft van het jaar geopend kan worden. Foodmarkt Merckt gaat begin volgend jaar open. Merckt wordt gevestigd in het witte gebouw naast The Market Hotel. In het gebouw komt een horecacomplex van 1.700 vierkante meter verdeeld over drie verdiepingen waar er ruimte is voor achttien verschillende horecaconcepten. Er was al wat vertraging bij de oplevering van het gebouw maar de coronacrisis heeft de situatie nog complexer gemaakt. Ook omdat overheidssteun voor horecaprojecten als de Foodmarkt uit blijft.

Op de bovenste verdiepingen van Merckt bevinden zich achttien koopappartementen. Die zijn allemaal verkocht en het merendeel wordt ook al bewoond. Daarnaast gaat de rooftopbar, op het dak, na de zomervakantie open.