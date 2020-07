Corona in gemeente Groningen: vier besmettingen in twee weken

nieuws

In de afgelopen twee weken is bij slechts vier inwoners van de gemeente Groningen het coronavirus vastgesteld. Dat maakte het RIVM dinsdagmiddag bekend.

Geen van deze patiënten hoefde opgenomen te worden in een ziekenhuis. Ook is geen van deze patiënten overleden.

De afgelopen week is het aantal meldingen van COVID-19 besmettingen in Nederland gestegen met 102 ten opzichte van de week ervoor. Toen werden er 432 nieuwe COVID-19 besmettingen gemeld. Er zijn 16 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest). Er zijn 8 personen als overleden gemeld.

Verspreid door het land is een aantal kleine lokale uitbraken (clusters) met besmettingen zichtbaar. Meestal vinden we deze clusters in de huishoud- en familiesetting. Daarnaast zijn ook lokale uitbraken zichtbaar in bijvoorbeeld bedrijven, verpleeghuizen, in een studentenhuis of bij een sportclub.